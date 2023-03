Самый большой в мире мегаконтейнеровоз вышел в первый рейс

Крупнейший в мире мегаконтейнеровоз Irina 23 марта совершил свой первый коммерческий рейс из контейнерного терминала в порту Циндао к востоку Китая. Судно принадлежит Mediterranean Shipping Company MSC.



Об этом сообщает People's Daily.



Построенное в Китае судно имеет длину около 400 метров и ширину 61,3 метра. Оно может перевозить 24 346 морских 20-футовых контейнеров.

China’s domestically built MSC Irina, the world’s largest mega container vessel, made its maiden commercial voyage from a container terminal in the Qingdao Port, east China’s Shandong Province, on March 23, 2023. pic.twitter.com/26UGe8f2vx