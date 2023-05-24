



Самый богатый человек в мире потерял 17 млрд за несколько часов

Магнат в мире моды Бернар Арно потерял 16,9 млрд долларов во вторник, поскольку инвесторы все больше напуганы тем, что экономические проблемы Америки приведут к резкому падению спроса на предметы роскоши, сообщает портал news.com.au.



Арно — основатель LVMH, которой принадлежит ряд культовых брендов, включая Tiffany & Co, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Loewe, Sephora, TAG Heuer и Bulgari, наслаждался рекордным годом, когда его личное состояние выросло, пока акции LVMH внезапно не упали на 5 процентов на этой неделе.



Это самое большое падение за более чем 12 месяцев, и произошло оно во время более масштабного краха, в результате которого из европейской индустрии роскоши ушло 45 миллиардов долларов.



Согласно списку миллиардеров Forbes World, 74-летний Арно по-прежнему владеет 319 миллиардами долларов.



В прошлом месяце LVMH стал первой европейской компанией, рыночная стоимость которой достигла 756 миллиардов долларов, поскольку среди элиты резко возрос аппетит к элитным брендам.



