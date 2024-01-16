



С четверга Apple снизит цены на iPhone на 70 долларов в Китае

Столкнувшись со слабым потребительским спросом и жесткой конкуренцией со стороны внутренних конкурентов на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем, обычно опасающаяся скидок компания Apple устраивает 4-дневную распродажу.



Покупали ли вы когда-нибудь новый телефон от Apple со скидкой? Для большинства людей ответ - нет. Потому что Apple на самом деле не делает скидок.



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Но в Китае Apple снижает цену на некоторые из своих последних моделей iPhone на 70 долларов на фоне опасений, что китайские потребители охладели к бренду. Это позволит покупателю сэкономить от 6 до 8 процентов, судя по ценам на китайском сайте Apple. Компания также снизила цену на некоторые ноутбуки MacBook Air на 112 долларов. Распродажа начнется в четверг, 18 января, и продлится до воскресенья, 21 января.

