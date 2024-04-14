



Рынки стран Персидского залива падают после нападения Ирана на Израиль

Рынки стран Персидского залива понизились в воскресенье, 14 апреля, что стало первым признаком реакции инвесторов на беспрецедентное нападение Ирана на территорию Израиля.



Основной фондовый индекс Саудовской Аравии упал на 1,8 % на ранних торгах, в то время как основной катарский индекс, снизился на 1,6 %, при этом кредитор Персидского залива QNB, возглавил потери.



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Акции широкого индекса Тель-Авива, и индекса "голубых фишек", в начале торгов не изменились или незначительно снизились. Атака Ирана повышает угрозу более широкого регионального конфликта. Израиль сообщил о скромном ущербе, но для инвесторов ключевым будет то, как конфликт будет развиваться дальше.



"Если он останется не перерастет в эскалацию, то мы, скорее всего, увидим вздох облегчения по всем акциям, даже если цены на нефть, золото, доллар и облигации повысят премию за риск, чтобы отразить конфликт", - сказал Брайан Джейкобсон, главный экономист Annex Wealth в Милуоки, штат Висконсин.

