



Россия намерена передать петербургский портовый терминал Белоруссии

Морской перегрузочный комплекс “Бронка” может быть передан Белоруссии, этот вопрос сейчас рассматривается властями России, сообщил глава второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.



“Мощность терминала “Бронка” составляет 3,2 миллиона тонн в год, проектная ежегодная мощность достигает 20,7 миллионов тонн”, – уточнили в МИД, указав, что сейчас обеспечены благоприятные условия для транзита грузов в южные и северо-западные порты страны.



“Предпринятые шаги позволили существенно нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию”, – сообщил Полищук.



Год назад премьер-министр Мишустин распорядился передать терминал в собственность Ростеха.