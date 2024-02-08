



Российскую нефть обменяют на цветы из Африки

Россия хочет наладить бартер со странами Африки, обменивая нефть на цветы. В Госдуме считают, что тюльпаны, розы, ирисы и другие растения следует покупать в Эфиопии, Кении, а также странах Латинской Америки.



Такое решение позволит избавиться от импорта из Нидерландов, которые были включены в перечень “недружественных” государств, а также защитит россиян от переплат, сэкономит валюту и накажет “спекулянтов”. Последние “продолжают отправлять в больших объемах евро за цветы в деревню Нидерландам, у которых вся цветочная экономика построена на том, что они хранят, упаковывают и перепродают задорого”.

