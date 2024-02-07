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Российские банки меняли наличную валюту на золото в обход санкций
07.02.2024 23:30 Катя Шульц

Российские банки меняли наличную валюту на золото в обход санкций

Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) занимались подсанкционным обменом наличной валюты на золото с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет компании Sayari, занимающейся финансовыми расследования.

Так в первом квартале 2023 года Ланта-банк и Витабанк импортировали в Россию наличные евро, доллары и дирхамы ОАЭ на сумму более $82 млн. При этом Ланта-банк с февраля 2023-го находится под санкциями США, а Витабанк — под ограничениями Украины.

Аналитики Sayari обнаружили 21 поставку валюты в адрес российских банков. Даты в описании поставок обычно сочетались с последующими отгрузками золота в адрес отправителей банкнот. Сделки проходили через сеть посредников.

 

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