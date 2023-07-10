



Через 12 недель: завод Rheinmetall по производству и ремонту танков в Украине

Rheinmetall, выпускающий танки Leopard, откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель. Об этом заявил в эксклюзивном интервью CNN в четверг генеральный директор Армин Паппергер.



Крупнейший в Германии производитель оружия также будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе. Предприятие построят в западной части Украины.



“Украинцы должны помочь себе сами или им придется ждать пока европейцы или американцы помогут им в течение следующих 10 или 20 лет”, — сказал Паппергер.



Глава предприятия также сообщил, что на заводе будут строиться и ремонтироваться бронетранспортеры Rheinmetall Fuchs по лицензии.



На данный момент, по словам Паппергера, получение большего количества боеприпасов является более важным приоритетом, чем производство большего количества танков. Ожидается, что Rheinmetall увеличит ежегодное производство артиллерийских снарядов со 100 000 до 600 000 в следующем году, и большая часть этого дополнительного производства будет предназначена для поставок в Украину.



“Теоретически, Rheinmetall может обеспечить 60% необходимых Украине артиллерийских боеприпасов”, – считает Паппергер.



Rheinmetall будет эксплуатировать завод в партнерстве с ”Укроборонпромом”, которой также будет принадлежать объект. В мае компании объявили о соглашении об увеличении “мощностей оборонных технологий” Украины.



Ранее компания сообщила газете Rheinische Post, что планирует открыть на территории Украины завод боевых танков стоимостью 200 миллионов евро, способный производить около 400 танков в год.

