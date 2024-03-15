



Reserved и Sinsay обвинили в фиктивном выходе из РФ: акции рухнули

Компания Hindenburg Research в новом отчете обвинила польского ритейлера LPP, который владеет такими брендами, как Reserved, Cropp и Sinsay, в фиктивном выходе с российского рынка.



По данным Bloomberg, два года назад ритейлер объявил, что продал свои активы в РФ китайской компании FES Retail, а также приостановил поставки продукции и инвестиции в Россию.



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Согласно данным Hindenburg Research, LPP фиктивно продал свой бизнес и сумел сохранить контроль над предприятиями. На фоне публикации этого отчета, акции ритейлера рухнули более чем на 35%.



В LPP уже отреагировали на публикацию, назвав ее "организованной дезинформационной атакой".