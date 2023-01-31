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Renault сократит свою долю в Nissan почти в три раза
31.01.2023 19:59 Наталья Богинская

Renault сократит свою долю в Nissan почти в три раза

Renault сокращает свою долю в Nissan с 43,4 % до 15 % в рамках крупной перебалансировки автогигантов. Этот шаг уравняет пакеты акций обеих компаний, объединённых в 1999 году в альянс.

Неравенство между холдингами давно служит причиной трений, обострившихся после того, как Nissan стал намного более прибыльным, чем Renault. 
Французский бренд продаст свои акции не сразу, а передаст их в траст с ограниченным правом голоса.

Напряженность между двумя группами, связанная с дисбалансом в их перекрестном владении акциями, достигла пика после истории с бывшим главой автомобильного альянса Карлосом Гоном, арестованным в Японии по обвинению в финансовых правонарушениях и бежавшим в Ливан.

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