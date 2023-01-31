



Renault сократит свою долю в Nissan почти в три раза

Renault сокращает свою долю в Nissan с 43,4 % до 15 % в рамках крупной перебалансировки автогигантов. Этот шаг уравняет пакеты акций обеих компаний, объединённых в 1999 году в альянс.



Неравенство между холдингами давно служит причиной трений, обострившихся после того, как Nissan стал намного более прибыльным, чем Renault.

Французский бренд продаст свои акции не сразу, а передаст их в траст с ограниченным правом голоса.



Напряженность между двумя группами, связанная с дисбалансом в их перекрестном владении акциями, достигла пика после истории с бывшим главой автомобильного альянса Карлосом Гоном, арестованным в Японии по обвинению в финансовых правонарушениях и бежавшим в Ливан.