



Ratio Energies получила 150 млн долларов прибыли от продажи газа из Левиафан

Ratio Energies, ведущая компания по разведке и добыче энергии, объявила о рекордных результатах в 2022 году благодаря своей доле в газовых месторождениях Левиафана. Компания сообщила о продаже 11,4 млрд кубометров природного газа из резервуара Левиафан , что принесло операционную прибыль в размере 240 млн долларов и чистую прибыль в размере 150 млн долларов.



Значительная часть продаж газа (в размере 7,6 млрд м3) была экспортирована в Египет и Иорданию, что подчеркивает высокий спрос на природный газ на международных рынках. Прибыль, полученная Ratio Energies от этого экспорта, позволила компании вложить дополнительные средства в разведку и добычу на месторождениях Левиафана.



Уровни производства прошлого года продолжают сохраняться и в новом году. На дату публикации отчета в первом квартале 2023 года Ratio Energies продала 2,9 млрд кубометров природного газа из резервуара Левиафан.



Кроме того, Ratio Energies объявила о распределении дивидендов в размере 35 миллионов долларов, в результате чего общее распределение прибыли за 2022 год составило 60 миллионов долларов. Это подчеркивает стремление компании приносить доход своим акционерам, сохраняя при этом акцент на устойчивом росте.



“2022 год был отличным годом для Ratio Energies по всем параметрам, и мы рады объявить об очередной выплате дивидендов владельцам наших акций, что принесло нам впечатляющую дивидендную доходность в размере 7,5% на дату публикации отчета”, — сказал Игаль Ландау, генеральный директор Ratio Energies.



"Мы намерены продолжить эту тенденцию при подготовке к следующим этапам разработки. В первом квартале 2023 года спрос на природный газ оставался высоким, как и в прошлом году, и мы работаем над увеличением добычи", - сказал он



Далее Ландау сообщил, что партнеры Leviathan, в том числе Ratio Energies, утвердили бюджеты для третьего трубопровода с платформы, чтобы увеличить добычу до 13,7 млрд кубометров в год с середины 2025 года.



“В то же время и в долгосрочной перспективе мы продвигаем оптимальную альтернативу для первой стадии — вторую стадию, которая позволит практически удвоить текущий объем производства, и для которой у нас также есть утвержденные бюджеты”, — сказал Ландау.



В целом успех Ratio Energies в 2022 году свидетельствует о стратегической направленности компании на газовые месторождения Левиафан. Благодаря высокому уровню производства, экспорта и стремлению приносить доход акционерам, компания имеет хорошие возможности для продолжения роста в ближайшие годы.



