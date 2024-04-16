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Raiffeisen Bank набирает штат в РФ, хотя обещал покинуть российский рынок
16.04.2024 23:30 MIGnews.com

Raiffeisen Bank набирает штат в РФ, хотя обещал покинуть российский рынок

Газета Financial Times проливает свет на политику Raiffeisen Bank International. Издание обнаружило, что банк недавно разместил десятки объявлений о вакансиях в России. 

Еще в декабре прошлого года австрийский банк разместил 2400 объявлений о наборе новых сотрудников в российское подразделение, а около 1500 вакансий относятся к управлению продажами и обслуживанию клиентов.

Это открытие FT существенно меняет картину того, о чем заявлял неоднократно Raiffeisen Bank International, а именно - банк делал многократные заявления об уходе с российского рынка.


 

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