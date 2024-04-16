



Raiffeisen Bank набирает штат в РФ, хотя обещал покинуть российский рынок

Газета Financial Times проливает свет на политику Raiffeisen Bank International. Издание обнаружило, что банк недавно разместил десятки объявлений о вакансиях в России.



Еще в декабре прошлого года австрийский банк разместил 2400 объявлений о наборе новых сотрудников в российское подразделение, а около 1500 вакансий относятся к управлению продажами и обслуживанию клиентов.



Это открытие FT существенно меняет картину того, о чем заявлял неоднократно Raiffeisen Bank International, а именно - банк делал многократные заявления об уходе с российского рынка.





