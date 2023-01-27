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Против компании Twitter подан новый иск: что известно
27.01.2023 17:13 Ольга Белозерова

Против компании Twitter подан новый иск: что известно

Британская компания Crown Estate начала судебное разбирательство против Twitter из-за неуплаты аренды за штаб-квартиру в Лондоне.

Судебные списки показали, что дело против Twitter было подано в Высокий суд Лондона на прошлой неделе, сообщает Reuters.

В заявлении Crown Estate говорится, что действия связаны с "задолженностями по аренде" офисных помещений, которые компания Twitter арендовала в британской столице.

Компания Crown Estate является независимой коммерческой фирмой, которая управляет портфелем недвижимости, принадлежащей монархии.

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