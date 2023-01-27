



Против компании Twitter подан новый иск: что известно

Британская компания Crown Estate начала судебное разбирательство против Twitter из-за неуплаты аренды за штаб-квартиру в Лондоне.



Судебные списки показали, что дело против Twitter было подано в Высокий суд Лондона на прошлой неделе, сообщает Reuters.



В заявлении Crown Estate говорится, что действия связаны с "задолженностями по аренде" офисных помещений, которые компания Twitter арендовала в британской столице.



Компания Crown Estate является независимой коммерческой фирмой, которая управляет портфелем недвижимости, принадлежащей монархии.