



Продажи через интернет растут

По данным американских ритейлеров, расходы американцев в интернете переживают подъем, чему способствуют высокие цены на бензин, удобные варианты доставки и всплеск предложений после короткого спада после пандемии.



Американцы, которые совершали покупки в Интернете, когда многие магазины были закрыты или ограничены в работе, возможно, возвращаются к этому сейчас, говорят ритейлеры. Однако устойчивость недавних успехов будет зависеть от того, останутся ли цены на бензин высокими и смогут ли покупатели продолжать оплачивать подписки, предлагающие бесплатную доставку.



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По данным Министерства торговли, в первом квартале продажи через Интернет составили 15,9 % от общего объема розничных продаж в США, что является самым высоким показателем с тех пор, как во втором квартале 2020 года они достигли пика в 16,4 % в разгар пандемии.



Target заявила, что в первом квартале, завершившемся 4 мая, ее онлайн-продажи вернулись к росту после более чем годового снижения. Компания ссылается на увеличение количества товаров, доступных онлайн, и популярность доставки в течение одного дня.



Более крупный конкурент Walmart, сообщил о 22-процентном росте онлайн-продаж в США на прошлой неделе, превысив 17-процентный рост, зафиксированный во время обычно сильного праздничного сезона.

