



Премьер РФ: по России нанесен мощнейший санкционный удар

Страны Запада нанесли по России небывалый по мощности в новейшей истории санкционный удар.



По данным росСМИ, такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства за прошлый год.



"Запад пытался уверить, что санкции не направлены против простых людей. Но сейчас даже далекому человеку ясно, что целью был простой народ", - сказал он.



Мишустин подчеркнул, что в течение прошлого года РФ пришлось почти ежедневно "реагировать на вызовы" из-за постоянно расширяющихся санкций, которые требовали моментальной реакции.



Он подчеркнул, что российское правительство работало над "контрмерами", чтобы защитить россиян, а также в попытке заложить основу для роста экономики.

