



Правительство планирует инвестиции в искусственный интеллект и биоконвергенцию



Законопроект об экономических мерах Министерства финансов для сопровождения государственного бюджета, будет включать государственную инвестиционную программу в размере 900 миллионов шекелей для развития технологий, сообщает Globes. Инвестиционные гранты будут распределены между учебными заведениями и бизнесом и направлены на искусственный интеллект и биоконвергенцию – синергию между биологией, вычислительной техникой и инженерией в здравоохранении.



Правительственные министерства давно работают над этой программой, и министр финансов принял и включил ее в следующий бюджет. Инвестиции в биоконвергенцию были рекомендованы комитетом, созданным для изучения этого вопроса в прошлом году, в то время как инвестиции в ИИ уже давно стоят на повестке дня. Эта программа является совместной программой Министерства финансов, Министерства науки и технологий, инноваций, Управления инноваций Израиля и Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны.



Израиль стремится войти в число мировых лидеров в области искусственного интеллекта и биоконвергенции, отсюда и решение стимулировать инвестиции в эти области в рамках предстоящего бюджета. На каждую сферу будет выделено около 430 миллионов шекелей. Исследователи и компании смогут использовать гранты в рамках программы для создания исследовательских центров и лабораторий, закупки исследовательского оборудования, а также инвестиций в набор и обучение.