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Посол о помощи США Украине и Израилю: повода для разговора об "измене" нет
04.02.2024 21:09 Алина Груднева

Посол о помощи США Украине и Израилю: повода для разговора об "измене" нет

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала отчет Forbes о том, будто Америка "предала" страну, не поставив вовремя необходимые для защиты от России боеприпасы.

Соответствующее заявление она сделала в эфире национального телемарафона.

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"Ситуация чрезвычайно сложна, но оснований говорить об "измене" точно нет. Все двигается в правильном направлении, но это сложный процесс в год выборов. Мы делаем все для того, чтобы законопроект о помощи Украине был одобрен. И шансы чрезвычайно велики", - отметила Маркарова.

По словам дипломата, ожидается публикация Сенатом двухпартийного законопроекта, который будет включать помощь Украине и Израилю.

"Надеемся, что на следующий день после публикации начнется рассмотрение законопроекта", - отметила Маркарова.

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