



Посол о помощи США Украине и Израилю: повода для разговора об "измене" нет

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала отчет Forbes о том, будто Америка "предала" страну, не поставив вовремя необходимые для защиты от России боеприпасы.



Соответствующее заявление она сделала в эфире национального телемарафона.



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"Ситуация чрезвычайно сложна, но оснований говорить об "измене" точно нет. Все двигается в правильном направлении, но это сложный процесс в год выборов. Мы делаем все для того, чтобы законопроект о помощи Украине был одобрен. И шансы чрезвычайно велики", - отметила Маркарова.



По словам дипломата, ожидается публикация Сенатом двухпартийного законопроекта, который будет включать помощь Украине и Израилю.



"Надеемся, что на следующий день после публикации начнется рассмотрение законопроекта", - отметила Маркарова.