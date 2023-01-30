



Польша потратит на оборону 4% от ВВП

Из-за войны в Украине Польша в этом году планирует увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польскую прессу.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что для польского правительства "высшим, абсолютным приоритетом" является увеличение численности польской армии и усиление присутствия войск НАТО на польской территории.



"Поляки доверили нам управление в тяжелое время, война в Украине заставляет нас вооружаться еще быстрее. Именно поэтому в этом году мы приложим беспрецедентные усилия - 4% от ВВП для польских военных, это будет, пожалуй, наибольший процент денег, выделенных на армию среди всех стран НАТО", - заявил он.