Новости » Экономика
Польша потратит на оборону 4% от ВВП
30.01.2023 17:06 Ольга Белозерова

Польша потратит на оборону 4% от ВВП

Из-за войны в Украине Польша в этом году планирует увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польскую прессу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что для польского правительства "высшим, абсолютным приоритетом" является увеличение численности польской армии и усиление присутствия войск НАТО на польской территории.

"Поляки доверили нам управление в тяжелое время, война в Украине заставляет нас вооружаться еще быстрее. Именно поэтому в этом году мы приложим беспрецедентные усилия - 4% от ВВП для польских военных, это будет, пожалуй, наибольший процент денег, выделенных на армию среди всех стран НАТО", - заявил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы