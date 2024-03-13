



Поджог в Германии: завод Tesla возобновил работу после недели простоя

Завод Tesla недалеко от Берлина возобновил работу после недели простоя из-за поджога на подстанции, из-за которой без электроэнергии остались несколько предприятий в Германии.



Энергоснабжение завода было возобновлено 11 марта, а о возобновлении рабочего процесса стало известно 13-го.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ущерб от простоя в Tesla оценили в 500 миллионов евро.



Напомним, что 5 марта активисты "Группы Вулкан" подожгли подстанцию, из-за чего без электроэнергии остались город Эркнер, два района Берлина и завод Tesla.



