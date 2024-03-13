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Поджог в Германии: завод Tesla возобновил работу после недели простоя
13.03.2024 12:20 Алина Груднева

Поджог в Германии: завод Tesla возобновил работу после недели простоя

Завод Tesla недалеко от Берлина возобновил работу после недели простоя из-за поджога на подстанции, из-за которой без электроэнергии остались несколько предприятий в Германии.

Энергоснабжение завода было возобновлено 11 марта, а о возобновлении рабочего процесса стало известно 13-го.

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Ущерб от простоя в Tesla оценили в 500 миллионов евро.

Напомним, что 5 марта активисты "Группы Вулкан" подожгли подстанцию, из-за чего без электроэнергии остались город Эркнер, два района Берлина и завод Tesla.

 

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