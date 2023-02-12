



Подсчитан приблизительный ущерб экономике Турции из-за землетрясений

Разрушительные землетрясения нанесли экономике Турции ущерб на $84 млрд, что представляет примерно 10% ВВП.



Об этом говорится в статье Bloomberg.



В воскресенье возобновилась отгрузка сырой нефти из Азербайджана в танкеры на турецком средиземноморском терминале Джейхан, которую прекратили на время из-за землетрясения.



Это также повлияло на экономику страны, поскольку, по словам экспертов, экспорт азербайджанской нефти из Турции может не возобновиться до конца следующей недели.



