Новости » Экономика
Подсчитан приблизительный ущерб экономике Турции из-за землетрясений
12.02.2023 18:28 Алина Груднева

Подсчитан приблизительный ущерб экономике Турции из-за землетрясений

Разрушительные землетрясения нанесли экономике Турции ущерб на $84 млрд, что представляет примерно 10% ВВП.

Об этом говорится в статье Bloomberg. 

В воскресенье возобновилась отгрузка сырой нефти из Азербайджана в танкеры на турецком средиземноморском терминале Джейхан, которую прекратили на время из-за землетрясения.

Это также повлияло на экономику страны, поскольку, по словам экспертов, экспорт азербайджанской нефти из Турции может не возобновиться до конца следующей недели.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы