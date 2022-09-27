



Подоляк: Утечки на "Северном потоке" - это акт агрессии России против ЕС

Утечка газа на российском газопроводе "Северный поток" - не что иное, как спланированный Россией акт агрессии против Европейского союза. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"Масштабная "утечка газа" из СП-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность - танки для Украины. Особенно немецкие", - написал он.



Напомним, накануне на обеих нитках газопровода "Северный поток-1" зафиксировано падение давления. Кроме того, страны ЕС пытаются расследовать необъяснимые утечки газа в российских газопроводах.