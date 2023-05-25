



Плохие новости для приезжающих в Тель-Авив

Стоимость парковки в центре Тель-Авива для нерезидентов или тех, у кого нет городского разрешения на парковку, со следующего воскресенья вырастет почти в два раза - с 6,70 шекелей в час до 12 шекелей в час.



В то же время, часы платной парковки в сине-белой зоне будут продлены по будням, пятницам и праздничным вечерам. В марте муниципалитет Тель-Авива объявил о подготовке к этому шагу, и в районах, где будут введены новые тарифы, были установлены новые знаки.



Муниципалитет уточнил, что новый тариф будет действовать в районах 1, 2 и 4 в центре города, а на севере, юге и востоке города стоимость парковки останется на уровне 6,70 шекелей в час.



Примерно на 2 000 парковочных знаков на улицах в районах, где цены подскочат, будет написано "Центр города", а также указана регулируемая зона парковки. Также было определено, что, начиная с воскресенья, часы платной парковки вдоль сине-белой полосы будут по будням с 9:00 до 21:00 (вместо с 9:00 до 19:00), а по пятницам и праздничным дням с 9:00 до 17:00: 00 (вместо с 9:00 до 13:00).



Муниципалитет объясняет это следующим образом: "Повышение тарифов на парковку является необходимым шагом в нынешней ситуации, когда дефицит парковок растет, а спрос превышает предложение. Изменение точки равновесия означает, что жителям, нуждающимся в общественной парковке, будет легче найти парковку рядом со своим домом".