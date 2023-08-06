



Пилотное исследование цифрового доллара дало оптимистичные результаты

Проект “Цифровой доллар” завершил пилотное исследование возможностей CBDC США вместе с Western Union, Accenture и BDO Unibank (Филиппины). Целью проекта стало проведение исследования и изучение возможностей цифровой валюты Центрального банка (CBDC) США. Новая валюта будет поддерживаться Федеральным резервом, что сделает ее более надежной и стабильной по сравнению с другими достаточно волатильными криптовалютами, которые сейчас находятся в обращении.



В пилотном исследовании изучалось, как CBDC могут быть использованы для трансграничных денежных переводов с использованием технологии распределенного реестра – DLT (для создания инфраструктуры, конвертирующей цифровые доллары США в филиппинское песо).



Кевин Моул, глобальный руководитель отдела цифровых активов Western Union, прокомментировал: “Благодаря этому пилотному исследованию Western Union обнаружил ряд преимуществ для клиентов и финансовых учреждений, заложив основу для постоянных оценок целесообразности и жизнеспособности использования розничных CBDC для трансграничных денежных переводов".



Исследование показало, что CBDC могут принести существенную пользу финучреждениям, в частности, сделать транзакции быстрее, прозрачнее, дешевле и безопаснее.



“По мере того, как разговоры о CBDC и цифровом долларе набирают обороты, этот пилотный проект по трансграничным платежам является своевременным шагом на пути к пониманию влияния и сбора данных, которые могут быть применены для розничных кейсов использования CBDC”, – заявила исполнительный директор проекта “Цифровой доллар” Дженнифер Ласитер.



Цель “Цифровой доллара” – продемонстрировать, как будет выглядеть внедрение CBDC в США, и это исследование стало шагом к дальнейшим экспериментам по изучению возможностей цифровых валют.

