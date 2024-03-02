



Переговоры Boeing о поглощении Spirit Aerosystems ударили по акциям

Акции компании Boeing упали после сообщений о том, что она ведет переговоры о приобретении компании Spirit Aerosystems, поставщика, который был вовлечен во многие из ее недавних производственных проблем.



Компания Spirit Aerosystems, крупный мировой поставщик авиазапчастей, была выведена из состава Boeing в 2005 году в рамках программы по сокращению расходов.



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Boeing уже тесно сотрудничает со Spirit, чтобы решить ряд проблем с качеством, которые привели к задержкам в поставках самолетов и к назначению нового исполнительного директора Spirit в прошлом году.



После сообщений о переговорах о поглощении акции поставщика подскочили более чем на 10%, в результате чего его рыночная стоимость превысила 3,7 млрд долларов.



Представитель компании Boeing, акции которой упали более чем на 1%, заявил, что компании "нечего добавить", когда ее спросили о переговорах, о которых впервые сообщила газета Wall Street Journal.

