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Переговоры Boeing о поглощении Spirit Aerosystems ударили по акциям
02.03.2024 05:30 MIGnews.com

Переговоры Boeing о поглощении Spirit Aerosystems ударили по акциям

Акции компании Boeing упали после сообщений о том, что она ведет переговоры о приобретении компании Spirit Aerosystems, поставщика, который был вовлечен во многие из ее недавних производственных проблем.

Компания Spirit Aerosystems, крупный мировой поставщик авиазапчастей, была выведена из состава Boeing в 2005 году в рамках программы по сокращению расходов.

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Boeing уже тесно сотрудничает со Spirit, чтобы решить ряд проблем с качеством, которые привели к задержкам в поставках самолетов и к назначению нового исполнительного директора Spirit в прошлом году.

После сообщений о переговорах о поглощении акции поставщика подскочили более чем на 10%, в результате чего его рыночная стоимость превысила 3,7 млрд долларов.

Представитель компании Boeing, акции которой упали более чем на 1%, заявил, что компании "нечего добавить", когда ее спросили о переговорах, о которых впервые сообщила газета Wall Street Journal.
 

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