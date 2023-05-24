



Падение шекеля набирает обороты

Шекель продолжает обесцениваться угрожающими темпами. На межбанковских торгах поздно утром курс шекеля к доллару вырос на 1,47% до 3,726/$, а курс шекеля к евро вырос на 1,52% до 4,018/€, сообщает Globes.



Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,575% выше, чем в понедельник, до 3,672 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,129% выше, до 3,958 шекеля за евро.



Шекель продолжает слабеть даже после того, как правительство приняло бюджет на 2023-2024 годы. А вчера шекель ослаб после того, как начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил на конференции в Герцлии, что в Иране происходят негативные события, которые могут побудить ЦАХАЛ к действиям.



Главный экономист Psagot Ори Гринфельд объясняет сегодняшнее падение шекеля следующим образом: ""Возросшая неопределенность в связи с высказываниями начальника Генштаба и утверждением бюджета, что вновь ставит на повестку дня вопрос о пересмотре судебной системы. На рынке, когда неопределенность возрастает, это отражается в премии за риск, как мы видим сейчас в обменном курсе шекеля к доллару. По мере возвращения определенности, вероятно, курс доллара к шекелю также будет снижаться. На рынке Форекс главным является настроение, и именно это мы сейчас и наблюдаем".



В настоящее время шекель находится на самом низком уровне по отношению к доллару США с марта 2020 года.



Главный экономист по рынкам Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем сказал, что в краткосрочной перспективе динамика шекеля очень зависит от политических комментариев и комментариев по вопросам безопасности: "Вот почему мы видим такой скачок обменного курса после комментариев начальника штаба ЦАХАЛа".

