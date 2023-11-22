



Падение криптогиганта

Binance Holdings Ltd. и его генеральный директор и основатель Чанпен Чжао были признаны виновными в нарушении требований законодательства США по борьбе с отмыванием денег.



Криптобиржа Binance заплатит $4,3 млрд в рамках одного из крупнейших корпоративных соглашений в истории США, а Чжао не только заплатит штраф в размере $50 млн, но и будет обязан покинуть свою должность генерального директора. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.



Крупнейшая криптобиржа признала, что разрешала транзакции с ХАМАС и другими террористическими группировками на своей платформе. Самому Чжао за это грозит до 10 лет тюрьмы, однако скорей всего, его приговорят к 18 месяцам по соглашению о признании вины.

