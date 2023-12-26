



Oxley заключила контракт на $1,7 млн для танков Challenger 3 MBT

В декабре 2023 года компания Oxley Group, специализирующаяся на разработке и производстве светодиодных систем освещения для военного и аэрокосмического применения, укрепила свои позиции на рынке, заключив контракт на сумму 1,39 млн фунтов стерлингов (около 1,77 млн долларов) с компанией Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). Этот контракт предусматривает поставку светодиодного освещения для модернизированного основного боевого танка Challenger 3 британской армии.



В рамках контракта Oxley Group обеспечит внутреннее освещение кабины, наружное освещение и целевое освещение для танков Challenger 3, производство которых должно начаться в 2025 году. Это объявление последовало за недавним успехом Oxley в получении контракта на светодиодное освещение для программы механизированной пехотной машины (MIV) Министерства обороны Великобритании, что обеспечило стандартизацию внутреннего освещения для обеих платформ.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Вся разработка и производство систем освещения будет осуществляться на предприятии Oxley. На этом стратегическом объекте работает квалифицированная команда из 150 инженеров, производственных техников и вспомогательного персонала.