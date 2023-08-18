



Основные криптовалюты внезапно обвалились на 10%: в чем причина

Основные криптовалюты, среди которых биткоин (BTC), этереум (ETH), XRP и другие, ночью 18 августа одновременно обвалились на 10% и более. Об этом свидетельствуют данные торгов.



Цена биткойна временно даже опускалась ниже $26 000, отмечает Bloomberg. Ночное падение стоимости этой криптовалюты стало самым масштабным с ноября 2022 года.



Одной из причин внезапного обвала крипторынка стала публикация в Wall Street Journal о том, что SpaceX Илона Маска сократила свои запасы биткоина на 373 млн долларов, которые компания приобрела в 2021-2022 годах. Несмотря на падение, стоимость BTC остается намного выше, чем в начале года, когда он стоил $16 500.



Обвал биткоина был тем более неожиданным, поскольку за последние три месяца его волатильность была минимальной за последние семь лет.