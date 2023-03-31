



Ослабление шекеля приведет к увеличению инфляции

Шекель слабеет по отношению к доллару и евро. На дневных межбанковских торгах курс шекеля к доллару вырос на 0,86% до 3,564 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро вырос на 1,10% до 3,867 шекеля за евро, пишет Globes.



На днях Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,647% ниже уровня понедельника, до 3,534 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,211% ниже, до 3,826 шекеля за евро.



Шекель слабеет после нескольких дней резкого укрепления из-за решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить судебную реформу. Аналитики связывают сегодняшнее обесценивание шекеля с кажущейся решимостью Нетаниягу в конечном итоге продвигать судебную реформу после того, как он отверг предложение президента США Джо Байдена о том, что Израиль не должен “продолжать идти по этому пути”.



Ослабление шекеля, вероятно, приведет к увеличению инфляции за счет повышения цен на контролируемое государством топливо в конце месяца пересмотра цен. Обесценение шекеля также увеличивает вероятность повышения ставки Банком Израиля на следующей неделе на 0,5% вместо ожидаемых 0,25%.



