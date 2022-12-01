



ООН просит рекордные $51,5 млрд

Организация Объединенных Наций запросила у государств-членов рекордные 51,5 миллиарда долларов на финансирование помощи в следующем году.

Такие средства нужны на фоне стихийных бедствий и продолжающейся войны в Украине, из-за которых увеличиваются потребности в гуманитарной помощи во всем мире.

По данным гуманитарного офиса ООН, средства необходимы для помощи 339 миллионам человек в 69 странах.

Указанная сумма на 65 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года.