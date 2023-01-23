



Началась общенациональная забастовка в системе здравоохранения

Профсоюз врачей отклонил просьбу гендиректора Минздрава и объявил сроком на сутки предупредительную забастовку в знак протеста против участившихся случаев насилия, направленных на медработников в больницах и поликлиниках.



Все медицинские службы, за исключением экстренных, будут бастовать с 7:00 понедельника до 7:00 вторника.



Поликлиники будут закрыты, а больницы будут работать в субботнем режиме – оказывать только неотложную помощь и принимать больных на экстренную госпитализацию. Плановые обследования, процедуры и операции будут перенесены.



Профсоюз требует от правительства усиления охраны в больницах и ужесточения наказания за насилие против медработников. Считается, что причиной агрессии в медицинских учреждениях служит общая перегруженность системы здравоохранения, из-за чего людям приходится ждать неотложной помощи часами, а плановых обследований – неделями и месяцами.



Только на прошлой неделе на педиатра напали молодые родители, не желавшие ждать выписки своего ребенка из Медицинского центра "Сорока" в Беэр-Шеве. Затем 17-летняя пациентка Центра женского здоровья службы здравоохранения "Клалит" в Рамле напала на врача с кастетом и ударила его ногой по голове.



"Мы заранее дали понять, что наши санкции по "Сороке" были лишь предупредительным ударом, и теперь у нас нет другого выбора, кроме как серьезно подумать о том, чтобы закрыть всю систему здравоохранения, чтобы кто-то в правительстве проснулся и положил конец этому беспределу", - заявил председатель Израильской медицинской ассоциации Сион Хагай.



Он продолжил: "Недавние случаи показали, что полицейских, дежурящих в отделениях неотложной помощи, недостаточно, и необходимо значительно усилить системы безопасности во всех медицинских учреждениях. Забастовка никогда не бывает для нас по умолчанию, но насилие в системе здравоохранения уже давно стало эпидемией, и красные линии пересекаются почти каждый день".