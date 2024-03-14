



Объем покупок Аргентиной валютных резервов при Милее достиг $10 млрд

Объем покупок иностранной валюты центральным банком Аргентины с момента вступления в должность президента-либерала Хавьера Милея в декабре достиг $10 миллиардов, свидетельствуют расчеты Рейтер, поскольку правительство стремится ликвидировать глубокий дефицит чистых резервов.



Эта веха, достигнутая всего за три месяца, подчеркивает, что Милей, экономист со стороны, делает стабилизацию государственных финансов своим приоритетом, помогая стране достичь целей по накоплению резервов с основным кредитором - Международным валютным фондом (МВФ).



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"Это обнадеживающие данные с точки зрения управления международными резервами", - заявила консалтинговая компания EcoGo. "Цель МВФ по накоплению резервов на март уже достигнута, а до декабрьского показателя осталось всего 2 миллиарда долларов".



Центральный банк покупал доллары почти каждый торговый день - за исключением двух дней продаж - с момента инаугурации Милея 10 декабря, причем в марте закупки ускорились. Чистые резервы в целом все еще остаются на отрицательной стороне около -$1,5 млрд.

