



Новая эра для криптовалют: В Таиланде разрешили криптооперации для банков

В сентябре 2023 г. правительство Тайваня откроет криптооперации для банков. Банковские учреждения получат иметь разрешение на торговлю криптовалютой. В свою очередь жители страны смогут покупать крипту с карт. Об этом пишет Block Tempo.



Власти Тайваня разрешили криптооперации для банков. Главным регулятором криптовалюты в стране станет Комиссия по финансовому надзору.

После краха FTX, Тайвань воспринял это как знак для того, чтобы принять новые правила по криптоурегулированию. Таким образом, уже в сентябре этого года опубликуют документ "Покупка и продажа криптовалют в банковской сфере", что позволит банкам на законном уровне предоставлять инструменты для торговли криптами.



До сентября правительство страны не позволяет банкам сотрудничать с криптобиржами и предоставлять криптоуслуги. Известно, что уже 27 бирж работают под руководством Комиссии по финансовому надзору. Однако какие это бренды пока не уточняется.



По словам миллиардера Брайана Армстронга, через десять лет криптовалютой будут пользоваться 2 – 3 миллиарда человек в мире.



“За прошедшую декаду количество пользователей в этом секторе выросло до 200-300 млн человек. Если эта тенденция сохранится, мы увидим 2-3 млрд пользователей через следующие 10 лет”, – говорит миллиардер.