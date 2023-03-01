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Nike закрывает научно-исследовательский центр в Израиле
01.03.2023 21:38 Алина Груднева

Nike закрывает научно-исследовательский центр в Израиле

Компания Nike решила закрыть свой научно-исследовательский центр в Израиле.

Об этом сообщает "Калкалист".

Nike создала свой центр в Израиле после приобретения тель-авивского стартапа Invertex в 2018 году. На предприятии до последних месяцев работало несколько десятков израильских сотрудников.

Invertex была основана в 2014. Технология компании позволяет клиентам сканировать свое тело, получая при этом рекомендации по размеру обуви и одежды. Программное обеспечение может работать на планшетах в магазине или через мобильные приложения для покупок онлайн.

 

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