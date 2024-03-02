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Нигерия требует от криптовалютной компании выплатить $10 млрд
02.03.2024 04:30 MIGnews.com

Нигерия требует от криптовалютной компании выплатить $10 млрд

Правительство Нигерии заявило, что потребовало от криптовалютной компании Binance компенсацию в размере почти $10 млрд.

Оно утверждает, что Binance манипулировала валютными курсами посредством валютных спекуляций и фиксации ставок, в результате чего за последние месяцы найра потеряла почти 70 % своей стоимости.

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В начале недели в Нигерии были арестованы два руководителя Binance.

Binance не ответила на просьбу BBC о комментарии.
 

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