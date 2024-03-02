



Нигерия требует от криптовалютной компании выплатить $10 млрд

Правительство Нигерии заявило, что потребовало от криптовалютной компании Binance компенсацию в размере почти $10 млрд.



Оно утверждает, что Binance манипулировала валютными курсами посредством валютных спекуляций и фиксации ставок, в результате чего за последние месяцы найра потеряла почти 70 % своей стоимости.



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В начале недели в Нигерии были арестованы два руководителя Binance.



Binance не ответила на просьбу BBC о комментарии.

