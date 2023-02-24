



Netflix готовится открыть офис во Вьетнаме – Reuters

Американский потоковый гигант Netflix готовится к открытию офиса во Вьетнаме после многолетних переговоров с властями и завершения оценки рисков, сообщили два анонимных источника, осведомленные в этом вопросе, пишет Reuters.



Местный офис сделает Netflix первой крупной американской технологической фирмой с прямым присутствием в быстрорастущей стране Юго-Восточной Азии с населением 100 миллионов человек, которую все чаще считают слишком прибыльной, чтобы ее игнорировать, несмотря на настороженность по поводу ее строгих интернет-правил.



По словам источников, компания находится на ранней стадии планирования создания местного предприятия во Вьетнаме после завершения оценки в конце 2022 года, в ходе которой оценивались безопасность и политические риски работы офиса во Вьетнаме, а также обработка пользовательских данных и конфиденциального контента.



По словам одного из источников, офис может открыться уже в конце 2023 года, но для этого потребуется длительный процесс регулирования, который может занять больше времени.



Власти объявили о новом указе, вступившем в силу в январе, требующем от поставщиков услуг видео по запросу запрашивать лицензии у правительства Вьетнама для работы, что, в свою очередь, потребует создания местного офиса, хотя подробности реализации остаются неясными.



Netflix сообщил высокопоставленным чиновникам правительства Вьетнама, что изучает возможность открытия местного представительства во время встречи в декабре 2022 года с вице-президентом компании по бизнес-стратегии в Азии, согласно заявлению, размещенному на веб-сайте Министерства планирования и инвестиций.



Нгуен Ван Доан, высокопоставленный чиновник министерства, "выразил пожелание, чтобы Netflix в ближайшее время создал юридическое лицо во Вьетнаме и внес свой вклад в развитие вьетнамской экономики", — говорится в заявлении.



Вьетнам с самым быстрорастущим средним классом в Юго-Восточной Азии стал ключевым рынком для технологических гигантов.



Согласно отчету Google, Temasek Holdings и Bain & Company, его цифровая экономика, включая финтех, электронную коммерцию и онлайн-развлечения, к 2025 году вырастет почти до 50 миллиардов долларов в год, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель.



Власти объявили в прошлом месяце, что в 2022 году они собрали 1,8 триллиона донгов (78 миллионов долларов) в виде налогов с Google, Meta, Netflix и TikTok.



Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, вьетнамское правительство в течение многих лет требовало уплаты налогов технологическими гигантами, в том числе Netflix, которые работали без местных офисов.



Компании заявили, что у них нет надлежащего механизма для уплаты налогов во Вьетнаме, хотя в прошлом году эта проблема была решена путем создания для этой цели онлайн-портала.