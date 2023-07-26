



Несмотря на пророчества Moody’s: израильские биржевые индексы растут



Торги на Тель-Авивской фондовой бирже открылись резким повышением. Индекс Tel Aviv 35 вырос примерно на 2,1%, Tel Aviv 90 - на 1,2%, Tel Aviv 125 - примерно на 1,8%.



На валютном рынке доллар ослаб по отношению к шекелю примерно на 0,8% и торговался в районе 3,68 шекеля. Евро также ослаб по отношению к шекелю на 0,6% и торговался около 4,07.



Э происходит несмотря на то, что вчера вечером рейтинговое агентство Moody's опубликовало негативный отчет относительно экономических перспектив государства Израиль после продвижения правовой реформы.

