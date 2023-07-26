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Несмотря на пророчества Moody’s: израильские биржевые индексы растут
26.07.2023 10:49 Аркадий Бочаровский

Несмотря на пророчества Moody’s: израильские биржевые индексы растут


Торги на Тель-Авивской фондовой бирже открылись резким повышением. Индекс Tel Aviv 35 вырос примерно на 2,1%, Tel Aviv 90 - на 1,2%, Tel Aviv 125 - примерно на 1,8%.

На валютном рынке доллар ослаб по отношению к шекелю примерно на 0,8% и торговался в районе 3,68 шекеля. Евро также ослаб по отношению к шекелю на 0,6% и торговался около 4,07.

Э происходит несмотря на то, что вчера вечером рейтинговое агентство Moody's опубликовало негативный отчет относительно экономических перспектив государства Израиль после продвижения правовой реформы.
 

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