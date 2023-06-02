



Нефть из Казахстана успешно замещает российскую на европейском рынке

Российская нефть, в отношении которой с конца прошлого года действует эмбарго ЕС, успешно замещается казахстанскими баррелями на европейском рынке. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о готовности страны в разы увеличить поставки “черного золота” в Германию, сообщает “Капитал”.



С начала текущего года НПЗ “Шведт” в Германии получил 90 тысяч тонн нефти. Ранее этот завод принадлежал “Роснефти”.



В случае сохранения нынешних темпов поставки казахстанского сырья в Германию по итогам года могут составить больше 200 тысяч. тонн, однако это не предел. Выступая на встрече лидеров ЦА – ЕС президент Казахстана заявил о готовности увеличить экспорт нефти в Германию в шесть раз. По словам Токаева, на сегодняшний день имеется потенциал доведения поставок до показателя 1,2 миллионов баррелей в год с возможностью наращивания объемов в будущем.



В первом квартале этого года доля ЕС в экспорте казахстанской нефти выросла до 71%. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Германия не единственная страна ЕС, активно импортирующая нефть из Казахстана. Например, в Италии, которую ранее снабжала российская компания "Лукойл", доля закупок сырья из Казахстана в первом квартале 2023 года выросла до 38%, это на 10% больше, чем годом ранее.

Кроме того, доля Франции в экспорте сырья из Казахстана увеличилась с 5% до 7%, а Румынии с 4% до 7%.