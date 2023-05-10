



Не Илон Маск: Кто на самом деле основал Tesla

Компания Tesla известна по всему миру и чаще всего считают, что основателем производителя электромобилей является миллиардер и бизнесмен Илон Маск. Об этом пишет Green car reports.



Настоящими основателями компании Tesla являются два инженера и предпринимателя из США: Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Они создали бренд электрокаров в 2003 году. Прежде чем начать создавать электромобили Эберхард и Тарпенинг разработали один из первых приборов для электронных книг Rocket e-Reader.



Эберхард и Тарпенинг искали инвестиции для развития проекта. Именно так на арене появился Илон Маск. После завершения первого раунда инвестиций в 2004 году Маск получил должность руководителя совета директоров компании. Бизнесмен вложил в проект 6,35 миллионов долларов из 6,5 миллионов.



До июля 2006 года компания Tesla работала в скрытом режиме до выпуска модели Родстер. С 2008 года Илон Маск стал генеральным директором компании. В том же году Родстер начали выпускать в ограниченном количестве.



Основатели покинули компанию до запуска автомобилей Model S, ознаменовавших начало новой эпохи. Мартин Эберхард в 2009 году даже публично критиковал Маска, заявив, что тот неправильно управляет компанией.



Актуальные данные о позициях Tesla на рынке, по данным Yahoo!Finance:

Цена акций компании колеблется на уровне 171,33 доллара за штуку;

Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 543,15 млрд долларов.