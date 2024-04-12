



Напряженность на Ближнем Востоке оказывает давление на рынки

Напряженность омрачила начало сезона корпоративных прибылей в США: акции на Уолл-стрит упали, несмотря на то что банки превзошли ожидания.



"Геополитические опасения спровоцировали неприятие риска, но опасения по поводу замедления роста, вероятно, вызвали

остаточное беспокойство по поводу того, что корпоративные доходы не оправдали ожиданий", - говорит аналитик Briefing.com Патрик О'Хейр.



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Цены на нефть выросли более чем на два процента на фоне роста напряженности в регионе после того, как Иран пригрозил ответными мерами в связи с ударом в Сирии в этом месяце, в результате которого погибли два иранских генерала.



Золото также выиграло от своего статуса убежища для инвестиций, преодолев отметку в 2400 долларов за унцию и установив новый рекорд.



"Американские акции падают, а золото растет на фоне снижения риска, поскольку растут опасения, что война между Израилем и ХАМАСом может перерасти в прямую атаку Ирана на Израиль, что может произойти в эти выходные", - говорит Фиона Чинкотта из City Index.



Внимание инвесторов было приковано к пятничному началу сезона корпоративных прибылей после того, как экономические данные, вышедшие ранее на этой неделе, в значительной степени свели на нет вероятность того, что Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки в июне.



Рынки акций восприняли пересмотр ожиданий относительно снижения процентных ставок спокойно, поскольку данные, свидетельствующие о крепком здоровье экономики США, усилили надежды на то, что компании продолжат сообщать о высоких доходах.

