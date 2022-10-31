



Налоговая преследует израильтян со счетами в иностранных банках

Налоговое управление Израиля рассылает письма сотням израильтян, имеющим банковские счета за границей.

По данным Globes, об этом сообщил директор управления Эран Яаков на открытии ежегодной конференции Института налоговых консультантов в Израиле.

"Есть очень много информации, которая поступает в Налоговое управление в результате обмена данными в рамках соглашений FATCA и CRS. Мы представим некоторые результаты в понедельник или вторник. В понедельник мы отправим сотни писем людям, у которых есть счета за границей", — сказал Яаков.

По его словам, 88 стран присылают отчеты к сентябрю каждого года, иногда даже раньше.

"Поэтому на этой неделе будут отправлены сотни писем тем, у кого мы будем активно запрашивать отчеты", — добавил Яаков.

Израиль подписал более 50 договоров о предотвращении двойного налогообложения, в соответствии с которыми некоторые из заинтересованных стран обязались передавать информацию о доходах и денежных средствах израильтян в пределах своих границ.

В этом году выявлены сотни зарубежных банковских счетов, принадлежащих израильтянам, на которых хранятся десятки миллионов шекелей. В декларации эти суммы не вносились.

"На этой неделе мы свяжемся с сотнями людей, которым скажем, что завели на них дело, значит. Они должны подавать декларацию, если кто не подаст декларацию, им грозят санкции. Предлагаю поторопиться с подачей декларации, и сделать это как можно скорее", - призвал он.