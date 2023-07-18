



Наконец вышел первый Cybertruck от Tesla: модификации и цены ожидаемой новинки

Компания Tesla объявила, что ее долгожданный Cybertruck наконец-то начал производиться массово на заводе в Техасе. Первый автомобиль сошел с конвейера в минувшие выходные. Долгожданный запуск футуристического пикапа состоялся накануне оглашения результатов деятельности Tesla за второй квартал 2023 года. Об этом пишет TechCrunch.



Илон Маск, генеральный директор Tesla, впервые представил Cybertruck еще в 2019 году, но производство сталкивалось с многочисленными задержками. Первоначально планировалось, что производство и поставка будут осуществлены в 2021 году, но Tesla неоднократно переносила сроки из-за дефицита компонентов. В июле 2022 года Маск установил новый график производства на лето 2023 года. В ходе встречи и обсуждения прибыли Tesla за первый квартал 2023 года Маск также пообещал организовать доставку Cybertruck в конце третьего квартала.



На ежегодном собрании акционеров Tesla в мае 2023 года Маск выразил уверенность, заявив, что компания потенциально сможет поставлять от 250 000 до 500 000 единиц в год после начала полномасштабного производства. Автопроизводитель запланировал начало массового производства на конец этого года.

Хотя Tesla объясняет задержки типичными проблемами в цепочке поставок, утечка документов проливает свет на другие фундаментальные недостатки в дизайне и инженерии автомобиля. В январе 2022 года обличитель передал немецкому изданию Handelsblatt 100 гигабайт файлов, обнаруживших серьезные проблемы с торможением, силовой установкой, подвеской, герметизацией и конструкцией предсерийных прототипов.



Согласно отчету Electrek в ноябре 2022 года, на Cybertruck накопилось более 1,5 миллиона заказов. С 2019 года клиенты Tesla могут внести подлежащий возврату депозит в размере 100 долларов для обеспечения своих предварительных заказов.



Первоначально Tesla оценивала стоимость Cybertruck от 39 900 долларов за одномоторную и заднеприводную модель с буксировочной способностью 3,4 тонны и запасом хода более 320 километров. Однако теперь эта модель, скорее всего, будет стоить около 50 000 долларов.



Ожидается, что двухмоторная полноприводная версия обойдется примерно в 60 000 долларов, а ее буксировочная способность будет превышать 4,5 тонны и запас хода составит более 480 километров. Самый дорогой вариант, стоимостью около 70 000 долларов , будет иметь три электродвигателя, полный привод, буксировочную способность 6,3 тонны и запас хода на аккумуляторе более 800 километров.



С запуском Cybertruck Tesla выйдет в еще один прибыльный сегмент электромобилей на американском рынке. Cybertruck будет конкурировать с электрическими пикапами, такими как Ford F-150 Lightning (60 000 долларов), Chevrolet Silverado EV (77 905 долларов) и Rivian R1T (74 000 долларов).