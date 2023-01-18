



На Балеарских островах хотят запретить иностранцам покупать недвижимость

Массовая покупка жилья состоятельными иностранцами также вытесняет местных жителей и создает поселки-призраки, состоящие из пустых домов. Запрет может лишить иностранцев возможности покупать дома для отдыха на архипелаге. Похожая схема уже действует в Канаде.



Вице-президент Балеарских островов Хуан Педро Илланес обратился к правительству Испании с просьбой усилить давление на Евросоюз, чтобы ввести запрет на покупку жилья иностранцами. Илланес признает, что запрет будет противоречить европейскому принципу свободного передвижения, однако ссылается на аналогичные прецеденты, например, Австрийские Альпы, которые защищаются как территория культурного значения.



Другой пример – Аландские острова в Финляндии, где есть ограничения на покупку домов иностранцами. В Хорватии граждане ЕС должны быть резидентами минимум 10 лет, прежде чем смогут покупать сельскохозяйственные земли.



Одновременно правительство Балеарских островов хочет добиться снижения цен на жилье в регионе, объявив острова "стрессовой зоной", где арендная плата или стоимость ипотеки превышает 30% среднего местного дохода.



“Многие граждане Европы и других стран могут позволить себе недвижимость по ценам, недоступным для граждан этих островов”, – объяснила решение президент Балеарских островов Франсина Арменгол.



Стоимость недвижимости на островах была стабильной во время финансового кризиса 2008 года и пандемии, дома на Майорке и Форментере были одними из самых дорогих в Испании. На западе Майорки квадратный метр стоит в среднем 6 091 евро. Дом с двумя спальнями продается здесь за 1,6 миллиона евро.

По данным национального статистического управления, в 2022 году на долю иностранных покупателей приходилось 38,95% покупок на Балеарских островах по сравнению со средним показателем страны 12,61%.



Из 700 домов города Дейи на Майорке 200 зданий пусты, при этом 37% приходящей в упадок собственности принадлежит иностранцам. Местные власти даже удвоили государственный налог на пустую недвижимость, но это мера не принесла особого успеха.