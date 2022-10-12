



МВФ выдал новый экономический прогноз: Худшее еще впереди

Международный валютный фонд опубликовал новый обзор мировой экономики (World Economic Outlook), подтвердив свои ожидания глобальной рецессии.



"Глобальная экономика продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, вызванными длительным влиянием трех мощных сил: российского вторжения в Украину, "кризиса стоимости жизни", вызванного постоянным и увеличивающимся инфляционным давлением, и замедления темпов роста в Китае", – говорится в обзоре.



МВФ оставил без изменения свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2022 году – 3,2% (в январе ожидался рост на 4,4%), но на 2023 год оценка снижена до 2,7% с 2,9% в июле (в январе МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 3,8%).



Фонд ожидает, что в 2023 году ВВП стран, формирующих треть мировой экономики, сократится.



"Три крупнейших экономики – США, Европейский Союз и Китай – продолжат буксовать. Одним словом, худшее еще впереди, и для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия", – говорится в обзоре.



Фонд сохраняет свой прогноз для ВВП Украины на 2022 год без изменений – падение на 35%. Прогнозы на следующий год МВФ не делает из-за чрезмерной неопределенности в результате войны.



МВФ указывает, что нападение России на Украину привело к энергетическому кризису в Европе, который резко повысил стоимость жизни и препятствует экономической деятельности.



"В более широком плане конфликт также привел к росту цен на продовольствие на мировых рынках, несмотря на недавнее снижение цен после соглашения по зерну в Черном море, что создало серьезные трудности для семей с низкими доходами по всему миру, особенно в странах с низкими доходами", – указывает фонд.



Инфляционное давление заставило центробанки прибегнуть к более жесткой монетарной политике, что помогает замедлить рост цен, но плохо влияет на экономический рост, снижая спрос.



Высокая инфляция в мире сохранится в ближайшее время, прогнозирует МВФ. За последние семь десятилетий мировая экономика пережила четыре глобальных рецессии: в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах. В 2023 году МВФ и Всемирный банк ожидают пятую рецессию.