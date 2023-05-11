



МВФ снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год

Международный валютный фонд МВФ снизил прогноз роста ВВП Израиля в 2023 году до 2,5% с 2,9% в марте 2023 года. Израиль зафиксировал рост ВВП на 6,5% в 2022 году.



МВФ считает, что судебная реформа является одной из причин снижения прогноза роста.



“Сохраняющаяся неопределенность в отношении судебной реформы представляет собой заметный риск снижения роста. В отсутствие прочного и политически устойчивого решения сохраняющаяся неопределенность может значительно увеличить цену риска в экономике, ужесточая финансовые условия и препятствуя инвестициям и потребление с потенциальными последствиями для роста, в том числе в долгосрочной перспективе”, – говорится в отчете фонда. “Постоянное снижение неопределенности в отношении судебной реформы требует политически устойчивого решения, которое четко доводится до сведения и хорошо понимается как внутри страны, так и за рубежом”.



Отчет был написан делегацией МВФ, которая завершила свой визит в Израиль на этой неделе, и предварительная версия была представлена ​​сегодня министру финансов Бецалелю Смотричу и управляющему Банка Израиля профессору Амиру Ярону.



Отчет МВФ имеет большое влияние за рубежом, где на него часто ссылаются иностранные инвесторы, проверяющие ситуацию в Израиле, которые ищут объективные и нейтральные данные. Министерство финансов Израиля также использует отчет МВФ, а бюджет на 2023 год ссылается на прогнозы МВФ по росту и бюджетному дефициту.



МВФ также изучает соответствующие долгосрочные элементы экономического развития Израиля, но, в отличие от рейтинговых агентств, МВФ меньше обеспокоен способностью Израиля погасить долг.