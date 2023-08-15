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Министр энергетики продвигает проект “Вода в обмен на электроэнергию” в Абу-Даби
15.08.2023 08:06 Наталья Богинская

Министр энергетики продвигает проект “Вода в обмен на электроэнергию” в Абу-Даби

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац 14 августа посетил Абу-Даби, чтобы обсудить со своими коллегами “оптимальные способы” продвижения проекта “Вода в обмен на электроэнергию” между Израилем и Иорданией, осуществляемого при посредничестве ОАЭ.

Согласно плану, Израиль будет ежегодно поставлять Иордании 200 миллионов кубометров опресненной воды в обмен на “зеленую” электроэнергию с солнечной электростанции, построенной ОАЭ в Иордании. 

Кац стал первым израильским министром, посетившим ОАЭ с тех пор, как в декабре к власти пришло правительство Нетаниягу.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному тремя странами в ноябре прошлого года на Конференции ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе, к предстоящей конференции COP28, запланированной на ноябрь в Дубае, должны быть достигнуты конкретные успехи. Ожидается, что на COP28 Израиль, ОАЭ, Иордания и США подпишут соглашение. В пресс-релизе говорится, что на встрече были согласованы окончательные детали этого соглашения. 
 

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