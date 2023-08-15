



Министр энергетики продвигает проект “Вода в обмен на электроэнергию” в Абу-Даби

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац 14 августа посетил Абу-Даби, чтобы обсудить со своими коллегами “оптимальные способы” продвижения проекта “Вода в обмен на электроэнергию” между Израилем и Иорданией, осуществляемого при посредничестве ОАЭ.



Согласно плану, Израиль будет ежегодно поставлять Иордании 200 миллионов кубометров опресненной воды в обмен на “зеленую” электроэнергию с солнечной электростанции, построенной ОАЭ в Иордании.



Кац стал первым израильским министром, посетившим ОАЭ с тех пор, как в декабре к власти пришло правительство Нетаниягу.



Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному тремя странами в ноябре прошлого года на Конференции ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе, к предстоящей конференции COP28, запланированной на ноябрь в Дубае, должны быть достигнуты конкретные успехи. Ожидается, что на COP28 Израиль, ОАЭ, Иордания и США подпишут соглашение. В пресс-релизе говорится, что на встрече были согласованы окончательные детали этого соглашения.

