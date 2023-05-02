



Microsoft перестанет выпускать компьютерные аксессуары под собственным брендом

Microsoft больше не будет производить мыши, клавиатуры и веб-камеры под одноимённым брендом. Компания впервые выпустила мышь под своим брендом в 1983 году.



Теперь производитель сосредоточится на линейке аксессуаров для компьютеров под брендом Surface. В неё войдут мыши, клавиатуры, ручки, док-станции, переходники и другое. Компания распродаст запасы техники под брендом Microsoft по прежним ценам.



В магазинах уже есть клавиатуры и мыши под брендом Surface, но они стоят дороже. Например, эргономичная клавиатура Surface стоит $129, Microsoft — $59,99. В Microsoft не уточнили, планирует ли компания запустить линейку недорогих аксессуаров.



Выручка Microsoft от техники, включая Surface, аксессуары для ПК и очки дополненной реальности HoloLens, в третьем квартале 2023 финансового года упала на 30% год к году.