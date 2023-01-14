



Mercedes намерен полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания

Mercedes-Benz намерен отказаться от бренда EQ для автомобилей с электрическими батареями уже на следующем поколений машин, которые появятся на рынке к концу 2024 года.



Решение основано на том, что гендиректор Ола Каеллениус сосредоточился на автомобилях только с электроприводом, что делает бренд EQ ненужным, поскольку Mercedes планирует полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания.



Немецкий автопроизводитель сейчас продает серию полностью электрических моделей под брендом EQ, впервые объявленным в 2016 году, первая модель которого, электрический внедорожник EQC, была запущена в 2019 году.



Представитель Mercedes по продукции EQ заявил, что бренд является важной опорой в стратегии электрификации автопроизводителя.



"Учитывая цель нашего основного бренда Mercedes-Benz стать полностью электрическим к концу десятилетия, мы будем адаптировать позиционирование автомобилей и, следовательно, использование бренда в соответствии со временем", - сказал представитель компании.