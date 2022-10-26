



Mercedes-Benz уходит с российского рынка и продает акции местному инвестору

Компания Mercedes-Benz заявила в среду, что уйдет с российского рынка и продаст акции своих дочерних компаний в сфере промышленных и финансовых услуг местному инвестору, став последним автопроизводителем, покинувшим рынок России.



Японский Nissan в этом месяце понес убытки в размере 687 миллионов долларов, передав свой бизнес в России государственной компании за один евро, что отражает более ранний шаг Renault, который продал свой контрольный пакет акций российского АвтоВАЗа за один рубль.



"Мерседес-Бенц Россия" заявила, что акции местных дочерних компаний будут проданы автодилерской сети "Автодом".



Финансовый директор Mercedes Харальд Вильхельм, представляя результаты третьего квартала, сказал, что сделка, как ожидается, не приведет к каким-либо дальнейшим значительным последствиям, когда речь идет о прибыльности и финансовом положении группы, помимо тех, о которых сообщалось в предыдущих кварталах.



"Окончательное завершение сделки зависит от одобрения властями и выполнения условий, согласованных в договоре", — добавил он.

И Nissan, и Renault включили шестилетние оговорки о выкупе. Российская газета "Ведомости" со ссылкой на анонимный источник сообщила, что сделка с Mercedes может включать аналогичный пункт.

