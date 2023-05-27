



Leumi сообщает о прибыли в размере 1 млрд шекелей

Bank Leumi сообщил о чистой прибыли в размере 981 млн шекелей в первом квартале 2023 года, несмотря на огромное списание более чем на 1 млрд шекелей в оценке американского банка Valley National, в котором ему принадлежит 14,2% акций. Без единовременного списания Leumi сообщила бы о чистой прибыли в размере 2,1 млрд шекелей по сравнению с 1,6 млрд шекелей в первом квартале 2022 года, отмечает Globes.



Рентабельность собственного капитала в первом квартале 2023 года составила 7,8% и 17% без разового вычета стоимости акций Valley National по сравнению с 15,6% в соответствующем квартале 2022 года.



По итогам первого квартала Bank Leumi выплатит дивиденды в размере 294 млн шекелей, что составляет 30% чистой прибыли за этот же период.



В то же время совет директоров санкционировал выкуп акций на сумму 800 млн. шекелей.



Большая часть прибыли банка была получена за счет роста процентных доходов, который произошел одновременно с ростом портфеля коммерческих, коммерческих и ипотечных кредитов Leumi. В первом квартале 2023 года кредитный портфель вырос на 4,9%, бизнес-портфель - на 10,4%, коммерческий портфель - на 3,6%, ипотечный портфель - на 2%.



Чистая прибыль от процентов составила 3,9 млрд шекелей в первом квартале 2023 года по сравнению с 2,7 млрд шекелей в соответствующем квартале 2022 года.

